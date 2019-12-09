Форвард Селезньов відзначився у другому поспіль матчі за турецький клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Український форвард Євген Селезньов став автором голу у поєдинку першого дивізіону чемпіонату Туреччини проти команди "Гіресунспор", повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Селезньов вийшов на поле на другий тайм і на 86 хвилині відзначився голом. Наш співвітчизник став кращим у боротьбі на добиванні. Проте його команда поступилася 2:3.
Тепер в активі Селезньова стало 5 голів в 12 матчах за “Бурсаспор” цього сезону.
Нагадаємо, що у попередній грі за “Бурсаспор” Селезньов також забив гол.