Форвард Селезньов відзначився результативною дією у дебютній грі за "Бурсаспор"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Форвард турецького "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився результативною дією у матчі Першої ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Українця випустили з заміни у його дебютній зустрічі на 87 хвилині проти ФК “Османліспор”, і вже у додатковий час оформив результативний пас на партнера. Перемога також дісталася клубу Селезньова — 3:1.
Примітно, що це перший офіційний матч екснападника збірної України за новий клуб, раніше він відіграв 18 хвилин у спарингу з “Фенербахче” (2:1).
Варто зазначити, що “Бурсаспор” набрав 9 очок і продовжує ділити лідерство із “Умранієспором” у другому за силою чемпіонаті Туреччини.