Форвард Селезнев отметился результативным действием в дебютной игре за "Бурсаспор"

Украинца выпустили по замене в его дебютной встрече на 87 минуте против ФК “Османлиспор”, и уже в дополнительное время оформил результативный пас на партнера. Победа также досталась клуба Селезнева — 3:1.

Примечательно, что это первый официальный матч экс-нападающего сборной Украины за новый клуб, ранее он сыграл 18 минут в спарринге с “Фенербахче” (2:1).

Стоит отметить, что “Бурсаспор” набрал 9 очков и продолжает делить лидерство с “Умраниеспором” во втором по силе чемпионате Турции.