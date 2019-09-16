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Форвард Селезнев отметился результативным действием в дебютной игре за "Бурсаспор"

Киев  •  УНН

 • 10095 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Форвард турецкого “Бурсаспором” Евгений Селезнев отметился результативным действием в матче Первой лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Украинца выпустили по замене в его дебютной встрече на 87 минуте против ФК “Османлиспор”, и уже в дополнительное время оформил результативный пас на партнера. Победа также досталась клуба Селезнева — 3:1.

Примечательно, что это первый официальный матч экс-нападающего сборной Украины за новый клуб, ранее он сыграл 18 минут в спарринге с “Фенербахче” (2:1).

Стоит отметить, что “Бурсаспор” набрал 9 очков и продолжает делить лидерство с “Умраниеспором” во втором по силе чемпионате Турции.

Украинские Национальные Новости

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