Форвард Селезнев отметился результативным действием в дебютной игре за "Бурсаспор"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Форвард турецкого “Бурсаспором” Евгений Селезнев отметился результативным действием в матче Первой лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Украинца выпустили по замене в его дебютной встрече на 87 минуте против ФК “Османлиспор”, и уже в дополнительное время оформил результативный пас на партнера. Победа также досталась клуба Селезнева — 3:1.
Примечательно, что это первый официальный матч экс-нападающего сборной Украины за новый клуб, ранее он сыграл 18 минут в спарринге с “Фенербахче” (2:1).
Стоит отметить, что “Бурсаспор” набрал 9 очков и продолжает делить лидерство с “Умраниеспором” во втором по силе чемпионате Турции.