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Форвард “Барселони” Л.Мессі повторив клубний рекорд Р.Кумана

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Аргентинський нападник каталонської “Барселони” Ліонель Мессі повторив клубний рекорд Рональда Кумана, забивши 26 м’ячів зі штрафних ударів, передє УНН з посиланням на сайт “блау гранас”.

Впродовж останнього ігрового тижня, Л.Мессі тричі вразив ворота суперників з штрафних.

Так, першій кубковій грі проти “Атлетик Більбао”, аргентинець забив надважливий гол на “чужому полі”.

Крім того, в чемпіонаті Іспанії, у грі проти “Вільяереала” Л.Мессі вирвав нічию для каталонців.

А у грі відповіді проти “Атлетика”, гол аргентинця дозволив “Барселоні” пройти у наступну стадію Кубку Іспанії.

Нагадаємо, "Барселона" пробилася в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Українські Національні Новини

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