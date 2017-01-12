Форвард “Барселони” Л.Мессі повторив клубний рекорд Р.Кумана
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Аргентинський нападник каталонської “Барселони” Ліонель Мессі повторив клубний рекорд Рональда Кумана, забивши 26 м’ячів зі штрафних ударів, передє УНН з посиланням на сайт “блау гранас”.
Впродовж останнього ігрового тижня, Л.Мессі тричі вразив ворота суперників з штрафних.
Так, першій кубковій грі проти “Атлетик Більбао”, аргентинець забив надважливий гол на “чужому полі”.
Крім того, в чемпіонаті Іспанії, у грі проти “Вільяереала” Л.Мессі вирвав нічию для каталонців.
А у грі відповіді проти “Атлетика”, гол аргентинця дозволив “Барселоні” пройти у наступну стадію Кубку Іспанії.
Нагадаємо, "Барселона" пробилася в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.