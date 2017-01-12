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Форвард "Барселоны" Л.Месси повторил клубный рекорд Р.Кумана

Форвард "Барселоны" Л.Месси повторил клубный рекорд Р.Кумана

Киев • УНН

 • 13286 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси повторил клубный рекорд Рональда Кумана, забив 26 мячей со штрафных ударов, перед УНН со ссылкой на сайт "Блау Гранас".

В течение последней игровой недели, Л.Месси трижды поразил ворота соперников со штрафных.

Так, в первой кубковой игре против "Атлетик Бильбао", аргентинец забил важнейший гол на "чужом поле".

Кроме того, в чемпионате Испании, в игре против "Вильяереала" Л.Месси вырвал ничью для каталонцев.

А в игре против "Атлетика", гол аргентинца позволил "Барселоне" пройти в следующую стадию Кубка Испании.

Напомним, "Барселона" пробилась в 1/4 финала Кубка Испании.

Украинские Национальные Новости

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