Форвард "Барселоны" Л.Месси повторил клубный рекорд Р.Кумана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси повторил клубный рекорд Рональда Кумана, забив 26 мячей со штрафных ударов, перед УНН со ссылкой на сайт "Блау Гранас".
В течение последней игровой недели, Л.Месси трижды поразил ворота соперников со штрафных.
Так, в первой кубковой игре против "Атлетик Бильбао", аргентинец забил важнейший гол на "чужом поле".
Кроме того, в чемпионате Испании, в игре против "Вильяереала" Л.Месси вырвал ничью для каталонцев.
А в игре против "Атлетика", гол аргентинца позволил "Барселоне" пройти в следующую стадию Кубка Испании.