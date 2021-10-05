Форум “Діалог громадянського суспільства бізнесу та влади”

Учасники коаліцій два роки тому сформували та презентували політичним партіям ТОП-10 пріоритетів бізнесу, які важливо втілити для покращення умов ведення бізнесу, детінізації та зростання економіки.

Під час Форуму учасники проаналізують, що зроблено за два роки роботи парламенту, які ще важливі реформи необхідно реалізувати для зростання економіки та які нові виклики постали перед країною через кризу 2020-2021 року.

Під час панельних дискусій обговорюватимуться також питання податкової та соціальної політики, непрямі методи контролю, реформування оподаткування праці, фіскалізація, вільний трудовий договір, деолігархізація, податкова субсидія, податок на виведений капітал, врегулювання питання ринкового нагляду, державно-приватне партнерство, реформа з/д транспорту та реформа підключень енергії.

Парламентарі представлять своє бачення розвитку малого та мікробізнесу і зокрема реформи оподаткування фізосіб, застосування РРО, обліку товарних залишків, електронної комерція, зниження ставок еквайрингу та ін.

У заході візьмуть участь Перший Віце-прем’єр України, Міністр економіки Олексій Любченко, Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, в.о. голови ДПС Євген Олійников, а також представники Верховної Ради України: голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, голова Комітету з податкових та митних питань ВРУ Данило Гетманцев, голова Комітету з економічних питань ВРУ Дмитро Наталуха, голова Комітету з питань соцполітики ВРУ Галина Третьякова, заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк та голова підкомітету з питань оподаткування доходів фізичних осіб Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Юлія Діденко.

Спікери від бізнес-об’єднань: Президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе; Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков; перший віце-президент ПАТ “Концерн “Галнафтогаз” Василь Даниляк; генеральний директор Асоціації “Українські імпортери побутової електроніки” Софія Арасланова; президент Української асоціації виробників Олександр Громико; виконавчий директор Асоціації прямого продажу Надія Бедричук; заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов; засновник Intecracy group, голова ради Асоціації Software Ukraine Юрій Сивицький; представник Асоціації “Укроліяпром”, учасник платформи “БІЗНЕС 100” Станіслав Таршин, представниця Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Ксенія Ляпіна, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш та ін.

Аудиторія Форуму — керівники бізнесу та члени асоціацій з усієї України. Участь у заході — за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/Vi2×2ZYZv1rQ2vaN6

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