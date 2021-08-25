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17 березня, 19:38 • 99372 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 123250 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 179380 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 155197 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 154434 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162403 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179349 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150255 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159400 перегляди

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Форму збірної України на Олімпіаді у Токіо назвали однією з найкращих

Київ • УНН

 • 21922 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. За версією видання PEOPLE, форма української збірної визнана однією з найкращих на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо, інформує УНН.

Цитата

"Велосипедні шорти і поясні сумки? На церемонію відкриття? Новаторські! Форма України є зручною і практичною...", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Збірна України потрапила до 20-ки найкращих збірних за загальною кількістю здобутих медалей на Олімпіаді-2020 в Токіо. Україна із одним “золотом”, 6 срібними медалями та 12-ма бронзовими обійняла 16-й рядок за загальною кількістю одержаних нагород. Натомість у медальному заліку українська збірна стала 44-й.

Міністр у справах молоді та спорту України Вадим Гутцайт, попри лише одну золоту медаль, вважає великим успіхом виступ української збірної в Японії.

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