Форму збірної України на Олімпіаді у Токіо назвали однією з найкращих

Цитата

"Велосипедні шорти і поясні сумки? На церемонію відкриття? Новаторські! Форма України є зручною і практичною...", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Збірна України потрапила до 20-ки найкращих збірних за загальною кількістю здобутих медалей на Олімпіаді-2020 в Токіо. Україна із одним “золотом”, 6 срібними медалями та 12-ма бронзовими обійняла 16-й рядок за загальною кількістю одержаних нагород. Натомість у медальному заліку українська збірна стала 44-й.

Міністр у справах молоді та спорту України Вадим Гутцайт, попри лише одну золоту медаль, вважає великим успіхом виступ української збірної в Японії.