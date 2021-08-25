Форму збірної України на Олімпіаді у Токіо назвали однією з найкращих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За версією видання PEOPLE, форма української збірної визнана однією з найкращих на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо, інформує УНН.
Цитата
"Велосипедні шорти і поясні сумки? На церемонію відкриття? Новаторські! Форма України є зручною і практичною...", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Збірна України потрапила до 20-ки найкращих збірних за загальною кількістю здобутих медалей на Олімпіаді-2020 в Токіо. Україна із одним “золотом”, 6 срібними медалями та 12-ма бронзовими обійняла 16-й рядок за загальною кількістю одержаних нагород. Натомість у медальному заліку українська збірна стала 44-й.
Міністр у справах молоді та спорту України Вадим Гутцайт, попри лише одну золоту медаль, вважає великим успіхом виступ української збірної в Японії.