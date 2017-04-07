Формат "НАТО+" дозволить Україні глибшу інтеграцію в альянс - А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Формат "НАТО+" дозволить Україні глибше інтегруватися в Північно-Атлантичний Альянс. Про це в ході 10-го Київського форуму з безпеки заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Я вважаю будь-які формати зараз, які б допомагали Україні інтегруватись з НАТО є позитивними. Формат „НАТО+“ є один із форматів, який дозволить нам більш глибшу інтеграцію до етапу повного членства”, — сказав А.Парубій.
При цьому він назвав шкідливими заяви деяких європейських політиків, в тому числі високого рівня, про те, що Україна не буде членом НАТО.
“Я вважаю, що це неймовірно шкідливий удар по Україні в часи виликого випробування”, — сказав спікер.
Він підкреслив, що Україна повинна бути членом НАТО.
За його словами, сьогодні, за останніми опитуваннями Центру Разумкова, 61% українців виявили бажання взяти участь у референдумі щодо вступу України в Північно-Атлантичний Альянс, а 70% з них проголосували б позитивно.
“Наше завдання той шлях зробити якнайшвидшим, щоб ціль (вступ у НАТО — ред.) була досягнута якнайшвидше”, — підкреслив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, під час чергової Парламентської асамблеї НАТО обговорюватиметься питання Балто-Чорноморського союзу.