Формат "НАТО+" позволит Украине более глубокую интеграцию в альянс - А.Парубий

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44768 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103495 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159036 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117569 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117198 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112954 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104563 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107154 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103641 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154220 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Формат "НАТО+" позволит Украине более глубокую интеграцию в альянс - А.Парубий

Формат "НАТО+" позволит Украине более глубокую интеграцию в альянс - А.Парубий

Киев  •  УНН

 • 10397 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Формат "НАТО+" позволит Украине глубже интегрироваться в Североатлантический альянс. Об этом в ходе 10-го Киевского форума по безопасности заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

“Я считаю любые форматы сейчас, которые помогали б Украине интегрироваться с НАТО, являются положительными. Формат „НАТО+“ один из форматов, который позволит нам более глубокую интеграцию к этапу полного членства”, — сказал А.Парубий.

При этом он назвал вредными заявления некоторых европейских политиков, в том числе высокого уровня, о том, что Украина не будет членом НАТО.

“Я считаю, что это невероятно вредный удар по Украине во времена виликого испытания”, — сказал спикер.

Он подчеркнул, что Украина должна быть членом НАТО.

По его словам, сегодня, по последним опросам Центра Разумкова, 61% украинский изъявили желание принять участие в референдуме по вступлению Украины в Североатлантический альянс, а 70% из них проголосовали бы положительно.

“Наша задача тот путь сделать как можно скорее, чтобы цель (вступление в НАТО — ред.) была достигнута быстрее”, — подчеркнул А.Парубий.

Как сообщал УНН, во время очередной Парламентской ассамблеи НАТО будет обсуждаться вопрос Балто-Черноморского союза.

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