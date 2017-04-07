Формат "НАТО+" позволит Украине более глубокую интеграцию в альянс - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Формат "НАТО+" позволит Украине глубже интегрироваться в Североатлантический альянс. Об этом в ходе 10-го Киевского форума по безопасности заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
“Я считаю любые форматы сейчас, которые помогали б Украине интегрироваться с НАТО, являются положительными. Формат „НАТО+“ один из форматов, который позволит нам более глубокую интеграцию к этапу полного членства”, — сказал А.Парубий.
При этом он назвал вредными заявления некоторых европейских политиков, в том числе высокого уровня, о том, что Украина не будет членом НАТО.
“Я считаю, что это невероятно вредный удар по Украине во времена виликого испытания”, — сказал спикер.
Он подчеркнул, что Украина должна быть членом НАТО.
По его словам, сегодня, по последним опросам Центра Разумкова, 61% украинский изъявили желание принять участие в референдуме по вступлению Украины в Североатлантический альянс, а 70% из них проголосовали бы положительно.
“Наша задача тот путь сделать как можно скорее, чтобы цель (вступление в НАТО — ред.) была достигнута быстрее”, — подчеркнул А.Парубий.
Как сообщал УНН, во время очередной Парламентской ассамблеи НАТО будет обсуждаться вопрос Балто-Черноморского союза.