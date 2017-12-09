Формальної реакції Заходу на затримання Саакашвілі не буде - Клімкін

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Захід вважає затримання колишнього президента Грузії так екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі внутрішньою справою України. Про це сказав у суботу в Києві журналістам голова МЗС України Павло Клімкін, передає УНН.

"Вони вважають, що це – українська справа: робіть свою справу, але робіть її в рамках правового поля. А якоїсь такої формальної реакції ви звичайно не почуєте, оскільки вони розуміють як це має робитися.

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І завжди, коли ми кажемо, що у нас – європейське суспільство, європейська країна – це верховенство права. Робіть все за правовими зразками, все дуже просто - більше я нічого навіть у Відні не чув", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства Закордонних Справ Грузії Михайло Джанелідзе заявив, що контактів з українським зовнішньополітичним відомством з приводу затримання в Києві екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не було.

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