Формальной реакции Запада на задержание Саакашвили не будет - Климкин

"Они считают, что это - украинское дело: делайте свое дело, но делайте ее в рамках правового поля. А какой такой формальной реакции вы конечно не услышите, поскольку они понимают как это должно делаться.

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И всегда, когда мы говорим, что у нас - европейское общество, европейская страна - это верховенство права. Делайте все по правовым образцами, все очень просто - больше я ничего даже в Вене не слышал", - отметил министр.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что контактов с украинским внешнеполитическим ведомством по поводу задержания в Киеве экс-президента Грузии Саакашвили не было.