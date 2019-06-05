Forbes: українці потрапили в топ-трійку груп біженців у США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Згідно з аналізом даних Центру обробки заяв про притулок при держдепартаменті США, Україна посідає третє місце у списку країн, громадяни яких отримали притулок на території Сполучених Штатів у 2018 році. Про це повідомляє Forbes, передає УНН.
Так, пише видання, з 1980 року Сполучені Штати прийняли понад три мільйони біженців з усього світу.
Однак в останні роки їх кількість різко скоротилася, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа обмежила загальну кількість біженців, яким щорічно дозволено в'їзд у країну, до 30 тис. осіб.
Дослідницький центр Pew Research Center нещодавно опублікував аналіз даних Центру обробки заяв про притулок при державному департаменті США, у якому були оприлюднені основні країни походження біженців в 2018 фінансовому році.
Демократична Республіка Конго становила 35% від загальної кількості біженців - 7878 осіб. М'янма посіла друге місце з 16% (3555), у той час як Україна посіла третє місце з 12% (2635).
У 2018 фінансовому році США переселили 22 491 біженця у порівнянні з 84 994 в 2016 фінансовому році. З переселених в минулому році 3495 були мусульманами (16%) і 16018 християнами (71%).
Як повідомляв УНН, Україна розмістилася на 42 позиції в рейтингу країн світу за якістю життя дітей.