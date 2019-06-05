Forbes: українці потрапили в топ-трійку груп біженців у США

КИЇВ. 5 червня. УНН. Згідно з аналізом даних Центру обробки заяв про притулок при держдепартаменті США, Україна посідає третє місце у списку країн, громадяни яких отримали притулок на території Сполучених Штатів у 2018 році. Про це повідомляє Forbes, передає УНН.