Forbes: російські мільярдери стали багатшими на 29 млрд доларів після перемоги Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Сукупний стан російських мільярдерів зріс на 29 млрд доларів після перемоги республіканця Дональда Трампа на загальних виборах в США 8 листопада минулого року. Такі оцінки наводить американський журнал Forbes, передає УУН.
На перше місце видання ставить главу газової компанії “Новатек” Леоніда Міхельсона, стан якого після виборів у СШВ збільшилася на 1,9 млрд, досягнувши 18,2 млрд. У березні минулого року Forbes оцінював стан Міхельсона в 14,4 млрд.
Видання також виділяє бізнесмена Геннадія Тимченко (“Новатек”). З листопада 2016 року котирування акцій “Новатек” піднялися на 16%, таким чином вартість частки підприємця на 23% в цій компанії зросла на 1,8 млрд.
Журнал також називає співвласника “Сибура” Кирила Шамалова, однак не наводить конкретних цифр.
За даними видання, доходи російських мільярдерів за вказаний термін виявилися вищими, ніж у інших найбагатших громадян будь-якої іншої країни світу, крім США.
У списках Forbes налічується в шість разів більше володарів мільярдних статків у США, ніж в РФ. У середньому, однак, кожен американський мільярдер розбагатів на 2,8%, а кожен російський — на 7,1%.