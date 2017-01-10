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Forbes: російські мільярдери стали багатшими на 29 млрд доларів після перемоги Д.Трампа

Forbes: російські мільярдери стали багатшими на 29 млрд доларів після перемоги Д.Трампа

Київ • УНН

 • 8559 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Сукупний стан російських мільярдерів зріс на 29 млрд доларів після перемоги республіканця Дональда Трампа на загальних виборах в США 8 листопада минулого року. Такі оцінки наводить американський журнал Forbes, передає УУН.

На перше місце видання ставить главу газової компанії “Новатек” Леоніда Міхельсона, стан якого після виборів у СШВ збільшилася на 1,9 млрд, досягнувши 18,2 млрд. У березні минулого року Forbes оцінював стан Міхельсона в 14,4 млрд.

Видання також виділяє бізнесмена Геннадія Тимченко (“Новатек”). З листопада 2016 року котирування акцій “Новатек” піднялися на 16%, таким чином вартість частки підприємця на 23% в цій компанії зросла на 1,8 млрд.

Журнал також називає співвласника “Сибура” Кирила Шамалова, однак не наводить конкретних цифр.

За даними видання, доходи російських мільярдерів за вказаний термін виявилися вищими, ніж у інших найбагатших громадян будь-якої іншої країни світу, крім США.

У списках Forbes налічується в шість разів більше володарів мільярдних статків у США, ніж в РФ. У середньому, однак, кожен американський мільярдер розбагатів на 2,8%, а кожен російський — на 7,1%.

 

 

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