Forbes: российские миллиардеры стали богаче на $ 29 млрд после победы Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Совокупное состояние российских миллиардеров выросла на $ 29 млрд после победы республиканца Дональда Трампа на всеобщих выборах в США 8 ноября прошлого года. Такие оценки приводит американский журнал Forbes. передает УУН.
На первое место издание ставит главу газовой компании "Новатэк" Леонида Михельсона, состояние которого после выборов в СШВ увеличилась на $1,9 млрд, достигнув $ 18,2 млрд. В марте прошлого года Forbes оценивал состояние Михельсона в $ 14,4 млрд.
Издание также выделяет бизнесмена Геннадия Тимченко ("Новатэк"). С ноября 2016 котировки акций "Новатэк" поднялись на 16%, таким образом стоимость частного предпринимателя на 23% в этой компании выросла на $1,8 млрд.
Журнал также называет совладельца «Сибура» Кирилла Шамалова, однако не приводит конкретных цифр.
По данным издания, доходы российских миллиардеров за указанный срок оказались выше, чем у других богатейших граждан любой другой страны мира, кроме США.