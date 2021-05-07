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Forbes проаналізував, що означають масштабні навчання НАТО після зосередження РФ військ біля України

Forbes проаналізував, що означають масштабні навчання НАТО після зосередження РФ військ біля України

Київ • УНН

 • 23271 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Цієї весни Росія зосередила поблизу України 80 тисяч військовослужбовців і тисячі одиниць техніки. Тепер НАТО мобілізує 28 тисяч своїх військовослужбовців для тривалих кількамісячних військових навчань недалеко від українського кордону, передає УНН з посиланням на аналітичну статтю Forbes.

Деталі

Відзначається, що навчання Альянсу Defender Europe 21 - це всього лише остання ітерація щорічного заходу, про який йдеться вже давно, проте їх географія не випадкова. НАТО, як і зокрема Сполучені Штати, сповнені рішучості відповідати на російські розгортання там, де Росія найбільш агресивна, пише Forbes.

Відзначається, що нарощування сил з боку РФ є останнім кроком в низці припливів і відтоків сил після вторгнення Москви в 2014 році на український Кримський півострів і пов'язаного конфлікту на сході України.

Останнім часом Москва, як йдеться у статті, намагається знайти рішення стосовно одного питання - води. Україна в значній мірі контролює приплив прісної води в Крим, який після семи років контролю окупанта перетворюється у великий військовий форпост, пише видання.

У статті зазначено, що, хоча Україна в останні роки збільшила свої військові витрати, вона все ще слабка в порівнянні з Росією. Побоюючись провокації Кремля, НАТО не направило Києву запрошення приєднатися до Альянсу - навпаки, Україна, як і Грузія, просто є партнером НАТО, вважають автори статті.

Як партнер Україна направляє спостерігачів на деякі навчання НАТО, в тому числі на Defender Europe 21. У навчаннях беруть участь військовослужбовці або спостерігачі з 26 країн.

Автори статті наголошують: на сьогодні жоден договір не гарантує, що Альянс мобілізується для захисту України від прямого нападу. Але можна з упевненістю сказати, пише видання, що напад Росії в будь-якому місці на східному фланзі НАТО спровокує потужну відповідь Альянсу. Однак НАТО найслабше на сході, вказують автори статті.

"Якщо біля України вибухне війна, НАТО буде потрібно перекинути сили з заходу на схід. Найпотужніше підкріплення може прийти зі Сполучених Штатів, що пояснює, чому ранні етапи Defender Europe 21 в основному являють собою логістичні навчання", - сказано в статті.

Перший етап навчань почався в березні, коли Транспортне командування США відправило тисячі транспортних засобів та тонни вантажів з США в порти по всій Європі, передусім в Албанію, Хорватію, Грецію і Словенію на південному фланзі НАТО.

Зокрема, військове Транспортне командування США використовувало вантажні кораблі, у тому числі великий авіаносець "Боб Хоуп" (Bob Hope), щоб доставити бойову групу 53-ї піхотної бригади армії США, що базується у Флориді, в порт Дуррес в Албанії.

У Дурресі екіпаж "Боба Хоупа" і армійські транспортні війська, як вказано, імітували розвантаження в умовах воєнного часу. Уявивши, що ворожі атаки пошкодили портові споруди, американці побудували тимчасовий плавучий пірс і перекинули техніку з "Боба Хоупа" на армійські десантні кораблі та інші судна, які вивели їх на берег.

Як тільки обладнання буде на березі, солдати розосередяться по південній та східній Європі, де вони зустрінуться з військами з інших країн НАТО для бойових навчань.

У червні процес розгортання зміниться на протилежний. Кораблі завантажаться і відправляться назад до Сполучених Штатів. І, звичайно, сподіваються лідери НАТО, Альянс чітко заявить: він може переміщати війська на великі відстані і концентрувати їх там, де Росія збирає свої власні сили, відзначають автори статті.

Доповнення

У цьому місяці повинні пройти масштабні навчання НАТО Steadfast Defender, які збирають більше ніж 20 членів НАТО і партнерів з Північної Америки і Європи. Згідно із заявою Генсека Альянсу, війська будуть розгорнуті на суші і на морі, від Північної Америки до Чорноморського регіону.

Навчання проходять на тлі масштабного нарощування російської присутності біля кордонів України і в Чорноморському регіоні.

Так, згідно з даними західних ЗМІ, Росія відкликала лише кілька тисяч військовослужбовців від кордону з Україною, більша частина - близько 80 тисяч - залишається поблизу цієї ділянки.

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