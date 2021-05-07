Forbes проанализировал, что означают масштабные учения НАТО после сосредоточения РФ войск возле Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Этой весной Россия сосредоточила вблизи Украины 80 000 военнослужащих и тысячи единиц техники. Теперь НАТО мобилизует 28 000 своих военнослужащих для длительных многомесячных военных учений недалеко от украинской границы, передает УНН со ссылкой на аналитическую статью Forbes.
Детали
Отмечается, что учения Альянса Defender Europe 21 - это всего лишь последняя итерация ежегодного мероприятия, о котором речь идет уже давно, однако их география не случайна. НАТО, как и в частности Соединенные Штаты, полны решимости отвечать на российские развертывания там, где Россия наиболее агрессивна, пишет Forbes.
Отмечается, что наращивание сил со стороны РФ является последним шагом в ряде притоков и оттоков сил после вторжения Москвы в 2014 году на украинский Крымский полуостров и связанного конфликта на востоке Украины.
В последнее время Москва, как говорится в статье, пытается найти решение по одному вопросу - воды. Украина в значительной степени контролирует приток пресной воды в Крым, который после семи лет контроля оккупанта превращается в большой военный форпост, пишет издание.
В статье указано, что, хотя Украина в последние годы увеличила свои военные расходы, она все еще слаба по сравнению с Россией. Опасаясь провокации Кремля, НАТО не направило Киеву приглашение присоединиться к Альянсу - напротив, Украина, как и Грузия, просто является партнером НАТО, считают авторы статьи.
В качестве партнера Украина направляет наблюдателей на некоторые учения НАТО, в том числе на Defender Europe 21. В учениях участвуют военнослужащие или наблюдатели из 26 стран.
Авторы статьи подчеркивают: на сегодня никакой договор не гарантирует, что Альянс мобилизуется для защиты Украины от прямого нападения. Но можно с уверенностью сказать, пишет издание, что нападение России в любом месте на восточном фланге НАТО спровоцирует мощный ответ Альянса. Однако НАТО слабее всего на востоке, указывают авторы статьи.
"Если возле Украины разразится война, НАТО потребуется перебросить силы с запада на восток. Самое мощное подкрепление может прийти из Соединенных Штатов, что объясняет, почему ранние этапы Defender Europe 21 в основном представляют собой логистические учения", - говорится в статье.
Первый этап учений начался в марте, когда Транспортное командование США отправило тысячи транспортных средств и тонны грузов из США в порты по всей Европе, прежде всего в Албанию, Хорватию, Грецию и Словению на южном фланге НАТО.
В частности, военное Транспортное командование США использовало грузовые корабли, в том числе большой авианосец "Боб Хоуп" (Bob Hope), чтобы доставить боевую группу 53-й пехотной бригады армии США, базирующейся во Флориде, в порт Дуррес в Албании.
В Дурресе экипаж "Боба Хоупа" и армейские транспортные войска, как указано, имитировали разгрузку в условиях военного времени. Представив, что вражеские атаки повредили портовые сооружения, американцы построили временный плавучий пирс и перебросили технику с "Боба Хоупа" на армейские десантные корабли и другие суда, которые вывели их на берег.
Как только оборудование будет на берегу, солдаты рассредоточатся по южной и восточной Европе, где они встретятся с войсками из других стран НАТО для боевых учений.
В июне процесс развертывания изменится на противоположный. Корабли загрузятся и отправятся обратно в Соединенные Штаты. И, конечно, надеются лидеры НАТО, Альянс четко заявит: он может перемещать войска на большие расстояния и концентрировать их там, где Россия собирает свои собственные силы, отмечают авторы статьи.
Дополнение
В этом месяце должны пройти масштабные учения НАТО Steadfast Defender, которые собирают более 20 членов НАТО и партнеров из Северной Америки и Европы. Согласно заявлению Генсека Альянса, войска будут развернуты на суше и на море, от Северной Америки до Черноморского региона.
Учения проходят на фоне масштабного наращивания российского присутствия у границ Украины и в Черноморском регионе.
Так, согласно данным западных СМИ, Россия отозвала лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, большая часть - около 80 000 - остается вблизи этого участка.