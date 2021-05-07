Forbes проанализировал, что означают масштабные учения НАТО после сосредоточения РФ войск возле Украины

Детали

Отмечается, что учения Альянса Defender Europe 21 - это всего лишь последняя итерация ежегодного мероприятия, о котором речь идет уже давно, однако их география не случайна. НАТО, как и в частности Соединенные Штаты, полны решимости отвечать на российские развертывания там, где Россия наиболее агрессивна, пишет Forbes.

Отмечается, что наращивание сил со стороны РФ является последним шагом в ряде притоков и оттоков сил после вторжения Москвы в 2014 году на украинский Крымский полуостров и связанного конфликта на востоке Украины.

В последнее время Москва, как говорится в статье, пытается найти решение по одному вопросу - воды. Украина в значительной степени контролирует приток пресной воды в Крым, который после семи лет контроля оккупанта превращается в большой военный форпост, пишет издание.

В статье указано, что, хотя Украина в последние годы увеличила свои военные расходы, она все еще слаба по сравнению с Россией. Опасаясь провокации Кремля, НАТО не направило Киеву приглашение присоединиться к Альянсу - напротив, Украина, как и Грузия, просто является партнером НАТО, считают авторы статьи.

В качестве партнера Украина направляет наблюдателей на некоторые учения НАТО, в том числе на Defender Europe 21. В учениях участвуют военнослужащие или наблюдатели из 26 стран.

Авторы статьи подчеркивают: на сегодня никакой договор не гарантирует, что Альянс мобилизуется для защиты Украины от прямого нападения. Но можно с уверенностью сказать, пишет издание, что нападение России в любом месте на восточном фланге НАТО спровоцирует мощный ответ Альянса. Однако НАТО слабее всего на востоке, указывают авторы статьи.

"Если возле Украины разразится война, НАТО потребуется перебросить силы с запада на восток. Самое мощное подкрепление может прийти из Соединенных Штатов, что объясняет, почему ранние этапы Defender Europe 21 в основном представляют собой логистические учения", - говорится в статье.

Первый этап учений начался в марте, когда Транспортное командование США отправило тысячи транспортных средств и тонны грузов из США в порты по всей Европе, прежде всего в Албанию, Хорватию, Грецию и Словению на южном фланге НАТО.

В частности, военное Транспортное командование США использовало грузовые корабли, в том числе большой авианосец "Боб Хоуп" (Bob Hope), чтобы доставить боевую группу 53-й пехотной бригады армии США, базирующейся во Флориде, в порт Дуррес в Албании.

В Дурресе экипаж "Боба Хоупа" и армейские транспортные войска, как указано, имитировали разгрузку в условиях военного времени. Представив, что вражеские атаки повредили портовые сооружения, американцы построили временный плавучий пирс и перебросили технику с "Боба Хоупа" на армейские десантные корабли и другие суда, которые вывели их на берег.

Как только оборудование будет на берегу, солдаты рассредоточатся по южной и восточной Европе, где они встретятся с войсками из других стран НАТО для боевых учений.

В июне процесс развертывания изменится на противоположный. Корабли загрузятся и отправятся обратно в Соединенные Штаты. И, конечно, надеются лидеры НАТО, Альянс четко заявит: он может перемещать войска на большие расстояния и концентрировать их там, где Россия собирает свои собственные силы, отмечают авторы статьи.

Дополнение

В этом месяце должны пройти масштабные учения НАТО Steadfast Defender, которые собирают более 20 членов НАТО и партнеров из Северной Америки и Европы. Согласно заявлению Генсека Альянса, войска будут развернуты на суше и на море, от Северной Америки до Черноморского региона.

Учения проходят на фоне масштабного наращивания российского присутствия у границ Украины и в Черноморском регионе.

Так, согласно данным западных СМИ, Россия отозвала лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, большая часть - около 80 000 - остается вблизи этого участка.