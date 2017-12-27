Forbes назвав найкасовішого актора 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Найкасовішим актором 2017 року став Він Дізель після виходу восьмої частини франшизи "Форсаж", який в прокаті заробив 1,6 млрд доларів. Про це повідомляє Forbes, передає УНН.
За даними порталу Box Office Mojo, який підрахував збори фільмів в прокаті, картини з Дизелем за рік зібрали 1,6 мільярда доларів.
На другому місці - Дуейн Джонсон, який також знімався у фільмі "Форсаж" - 1,5 мільярда доларів.
На третьому місці в рейтингу Галь Гадот, яка виконала головну роль у фільмі "Чудо-жінка", що зібрав в прокаті 820 мільйонів доларів. Всього картини за участю Гадот зібрали 1,4 мільярда доларів.
У десятці найкасовіших акторів також Емма Уотсон, Джоні Депп, Дейзі Рідлі, Том Холланд, Кріс Претт, Кріс Хемсворт і Джон Бойега.
Нагадаємо, кінопортал IMDb назвав акторів, яких найчастіше шукали на сайті в 2017 році.