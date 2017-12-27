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Forbes назвал самого кассового актера 2017 года

Киев • УНН

 • 17635 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кассовым актером 2017 стал Вин Дизель после выхода восьмой части франшизы "Форсаж", который в прокате заработал 1,6 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes, передает УНН.

Forbes назвал самого кассового актера 2017 года

По данным портала Box Office Mojo, который подсчитал сборы фильмов в прокате картины с Дизелем за год собрали 1,6 миллиарда долларов.

На втором месте - Дуэйн Джонсон, который также снимался в фильме "Форсаж" - 1,5 миллиарда долларов.

На третьем месте в рейтинге Галь Гадот, исполнившая главную роль в фильме "Чудо-женщина", собравший в прокате 820 млн  долларов. Всего картины с участием Гадот собрали 1,4 миллиарда долларов.

В десятке самых кассовых актеров также Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дейзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

Напомним, кинопортал IMDb назвал актеров, которых чаще всего искали на сайте в 2017 году.

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