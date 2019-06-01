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Фондові ринки Європи болісно відреагували на рішення Трампа

Фондові ринки Європи болісно відреагували на рішення Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Фондові ринки Європи відреагували падінням котирувань на тлі побоювань, що рішення президента США Дональда Трампа про введення мит на всі товари з Мексики призведе до рецесії в найбільшій економіці світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

До закриття торгів на Франкфуртській фондовій біржі індекс DAX 30 знизився майже на 1,47%.

Ринковий аналітик Стефан Шарфеттер (BAADER Bank) пояснює: "США, а також азіатські і європейські країни виробляють велику кількість автомобілів і запчастин в Мексиці. І це рішення підвищило вартість виробництва, а значить - і самих автомобілів, що знижує конкурентоспроможність, тому акції автовиробників сьогодні виявилися під тиском ".

На Лондонській фондовій біржі індекс Велика Британія 100 втратив близько відсотка. Одним з лідерів падіння, зокрема, стали акції лізингової компанії Ashtead Group, яка здає в оренду промислове та будівельне обладнання.

У США індекси автовиробників і промислових компаній значно знизилися: так, акції компанії General Motors впали більш ніж на 4%.

Як повідомляв УНН, Трамп ввів мито 5% на всі товари з Мексики, там його сприйняли як загрозу .

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