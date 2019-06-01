Фондові ринки Європи болісно відреагували на рішення Трампа

КИЇВ. 1 червня. УНН. Фондові ринки Європи відреагували падінням котирувань на тлі побоювань, що рішення президента США Дональда Трампа про введення мит на всі товари з Мексики призведе до рецесії в найбільшій економіці світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.