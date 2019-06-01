Фондові ринки Європи болісно відреагували на рішення Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Фондові ринки Європи відреагували падінням котирувань на тлі побоювань, що рішення президента США Дональда Трампа про введення мит на всі товари з Мексики призведе до рецесії в найбільшій економіці світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
До закриття торгів на Франкфуртській фондовій біржі індекс DAX 30 знизився майже на 1,47%.
Ринковий аналітик Стефан Шарфеттер (BAADER Bank) пояснює: "США, а також азіатські і європейські країни виробляють велику кількість автомобілів і запчастин в Мексиці. І це рішення підвищило вартість виробництва, а значить - і самих автомобілів, що знижує конкурентоспроможність, тому акції автовиробників сьогодні виявилися під тиском ".
На Лондонській фондовій біржі індекс Велика Британія 100 втратив близько відсотка. Одним з лідерів падіння, зокрема, стали акції лізингової компанії Ashtead Group, яка здає в оренду промислове та будівельне обладнання.
У США індекси автовиробників і промислових компаній значно знизилися: так, акції компанії General Motors впали більш ніж на 4%.
Як повідомляв УНН, Трамп ввів мито 5% на всі товари з Мексики, там його сприйняли як загрозу .