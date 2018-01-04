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Фонд соцстраху пообіцяв оприлюднити звіт про свою роботу за минулий рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. У Фонді соціального страхування України наразі триває робота над підготовкою щорічного звіту про результати діяльності за підсумками 2017 року. Про це УНН повідомили у прес-службі ФССУ.

Фонд соцстраху пообіцяв оприлюднити звіт про свою роботу за минулий рік

“Наразі у Фонді соціального страхування України триває робота над підготовкою щорічного звіту про результати діяльності за підсумками 2017 року. Відповідно до пункту 9 частини 2 статті 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Фонд щорічно складає звіт про свою діяльність. Після затвердження звіту правлінням Фонду, документ буде подано до Кабінету Міністрів України та оприлюднено на веб-сайті Фонду і у засобах масової інформації”, — повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, раніше про небажання Фонду надати громадськості звіт щодо фінансової діяльності повідомили у Громадській раді ФССУ.

На порталі Фонду тим часом, дійсно, відсутні фінзвіти не лише за 2017, але й за 2016 та 2015 роки.

Додамо, що прес-служба ФССУ у власному прес-релізі заперечує наявність Громадської ради. Однак, за даними УНН, установчі збори для формування складу Громадської ради Фонду відбулися ще 14 грудня 2017 року. І саме Громадська рада згодом звернулася до Є.Баженкова із вимогою надати звіти про роботу Фонду. Копія відповідного запиту наявна в редакції УНН.

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