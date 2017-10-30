Фонд Роулінг допомагатиме українським інтернатам

Цей фонд надасть інтернатам Житомирщини технічну, експертну та методичну допомогув рамках реалізації пілотного проекту для сприяння припинення інституціалізації дітей.

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"Тепер Lumos планує допомагати Україні з реформою деінституціалізації, яка розпочалась влітку цього року", — ідеться у повідомленні.

Раніше фонд співпрацював з Молдовою та Болгарією.

Нагадаємо, Уряд виділив 277 млн грн на виконання стратегічного плану дій щодо реформування інтернатних закладів.