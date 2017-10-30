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Фонд Роулінг допомагатиме українським інтернатам

Фонд Роулінг допомагатиме українським інтернатам

Київ • УНН

 • 12196 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Благодійний фонд авторки книг про Гаррі Поттера, Джоан Роулінг Lumos в рамках пілотного проекту реформуватиме інтернати, в яких живуть діти з неблагополучних сімей та сироти у Житомирській області. Про це пише NewWest Media, передає УНН.

Цей фонд надасть інтернатам Житомирщини технічну, експертну та методичну допомогув рамках реалізації пілотного проекту для сприяння припинення інституціалізації дітей.

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"Тепер Lumos планує допомагати Україні з реформою деінституціалізації, яка розпочалась влітку цього року", — ідеться у повідомленні.

Раніше фонд співпрацював з Молдовою та Болгарією.

Нагадаємо, Уряд виділив 277 млн грн на виконання стратегічного плану дій щодо реформування інтернатних закладів.

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