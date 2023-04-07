Фонд Національного військово-історичного музею налічує близько 130 тис. предметів і постійно поповнюється
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Музейний фонд Національного військово історичного музею налічує близько 130 тис. предметів й постійно поповнюється. Про це журналісту УНН розповів директор Національного військово-історичного музею України Андрій Іллєнко.
Цитата
«Музейний фонд Національного військово історичного музею налічує близько 130 тис. предметів», - сказав Іллєнко.
Деталі
На запитання, як часто музей поповнює свій фонд, Іллєнко відповів: «Постійно. Тобто в мене працюють люди безпосередньо у звільнених районах від окупації та отримують відповідні предмети».
Також він розповів про проблеми отримання предметів у Херсонській області.
«Є відповідні проблеми. Є, наприклад, два унікальних великогабаритних предмети, але ми їх зараз забрати не можемо, тому як тільки там з'явиться кран, там буде обстріл», - зазначив Іллєнко.
Доповнення
Національний військово-історичний музей України у квітні представить артефакти із затонулого крейсера “москва” з нагоди річниці його потоплення.
У військово-історичному музеї розповіли, скільки виставок знищеної російської техніки відбулося в Україні та за її межами.