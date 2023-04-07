Фонд Национального военно-исторического музея насчитывает около 130 тыс. предметов и постоянно пополняется
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Музейный фонд Национального военно-исторического музея насчитывает около 130 тыс. предметов и постоянно пополняется. Об этом журналисту УНН рассказал директор Национального военно-исторического музея Украины Андрей Ильенко.
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«Музейный фонд Национального военно-исторического музея насчитывает около 130 тыс. предметов», - сказал Ильенко.
Детали
На вопрос, как часто музей пополняет свой фонд, Ильенко ответил: «Постоянно. То есть у меня работают люди непосредственно в освобожденных районах от оккупации и получают соответствующие предметы».
Также он рассказал о проблемах получения предметов в Херсонской области.
«Есть соответствующие проблемы. Есть, например, два уникальных крупногабаритных предмета, но мы их сейчас забрать не можем, потому как только там появится кран, там будет обстрел», - отметил Ильенко.
Дополнение
Национальный военно-исторический музей Украины в апреле представит артефакты с затонувшего крейсера “москва” по случаю годовщины его потопления.
В военно-историческом музее рассказали, сколько выставок уничтоженной российской техники состоялось в Украине и за ее пределами.