Фонд “МХП-Громаді” профінансував три проєкти для громади на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Громада на Черкащині виграла у конкурсі “Час діяти, Канівщино” від Фонду “МХП-Громаді”, через що змогла втілити у життя 3 проєкти: соціально-психологічний простір “Емпатіо”, простір Potaptsi Hub “Територія єдності” та проєкт “Готуй дрова влітку”, передає УНН.
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“Усе частіше програми нашого Фонду вчать людей самозарадності. І навіть у часи війни ми бачимо, як жителі сіл, маленьких і великих містечок успішно втілюють важливі для громади ідеї. Візьмемо за приклад Бобрицьку сільську раду. Громада виграла у конкурсі “Час діяти, Канівщино” і втілила 3 проєкти (30% вартості виділив місцевий бюджет, 70% - профінансували ми)”, - повідомили у пресслужбі МХП.
Там розповіли, що завдяки першому проєкту - соціально-психологічному простору “Емпатіо”, який розташований у Литвинецькому ліцеї, - діти, тимчасові переселенці, родини захисників та всі жителі громади можуть отримати підтримку. Простір використовується для консультування, творчих та розвивальних проєктів.
Ще один простір - Potaptsi Hub “Територія єдності” - відкрили в селі Потапці у приміщенні сільської бібліотеки.
“Відкрили багатофункціональний центр для якісної інтеграції переселенців в громаду. Тепер тут є необхідні гаджети, якісний інтернет, можливість для дистанційного навчання дітей, умови для проведення консультацій – соціальних, психологічних, із працевлаштування тощо”, - розповіли в МХП.
Третій проєкт - “Готуй дрова влітку” - покликаний подбати про людей в холодну пору року.
“(Цей проєкт- - ред.) - про опалення 11 комунальних закладів громади та про тепло в домівках найбільш вразливих категорій населення. Для забезпечення твердим паливом придбали 2 потужні бензопили, висоторіз та кущоріз. Це дозволить не лише мати дрова для опалення, а й у теплу пору доглядати за територією села”, - додали в компанії.
Нещодавно
Фонд “МХП-Громаді” виділив майже 350 тис. грн на облаштування центру психологічної підтримки на Вінниччині.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.