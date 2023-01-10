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Фонд “МХП-Громаді” профінансував три проєкти для громади на Черкащині

Київ • УНН

 • 1301067 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Громада на Черкащині виграла у конкурсі “Час діяти, Канівщино” від Фонду “МХП-Громаді”, через що змогла втілити у життя 3 проєкти: соціально-психологічний простір “Емпатіо”, простір Potaptsi Hub “Територія єдності” та проєкт “Готуй дрова влітку”, передає УНН.

Фонд “МХП-Громаді” профінансував три проєкти для громади на Черкащині

Цитата

“Усе частіше програми нашого Фонду вчать людей самозарадності. І навіть у часи війни ми бачимо, як жителі сіл, маленьких і великих містечок успішно втілюють важливі для громади ідеї. Візьмемо за приклад Бобрицьку сільську раду. Громада виграла у конкурсі “Час діяти, Канівщино” і втілила 3 проєкти (30% вартості виділив місцевий бюджет, 70% - профінансували ми)”, - повідомили у пресслужбі МХП.

Там розповіли, що завдяки першому проєкту - соціально-психологічному простору “Емпатіо”, який розташований у Литвинецькому ліцеї, - діти, тимчасові переселенці, родини захисників та всі жителі громади можуть отримати підтримку. Простір використовується для консультування, творчих та розвивальних проєктів.

Ще один простір - Potaptsi Hub “Територія єдності” - відкрили в селі Потапці у приміщенні сільської бібліотеки.

“Відкрили багатофункціональний центр для якісної інтеграції переселенців в громаду. Тепер тут є необхідні гаджети, якісний інтернет, можливість для дистанційного навчання дітей, умови для проведення консультацій – соціальних, психологічних, із працевлаштування тощо”, - розповіли в МХП.

Третій проєкт - “Готуй дрова влітку” - покликаний подбати про людей в холодну пору року.

“(Цей проєкт- - ред.) - про опалення 11 комунальних закладів громади та про тепло в домівках найбільш вразливих категорій населення. Для забезпечення твердим паливом придбали 2 потужні бензопили, висоторіз та кущоріз. Це дозволить не лише мати дрова для опалення, а й у теплу пору доглядати за територією села”, - додали в компанії.

Нещодавно

Фонд “МХП-Громаді” виділив майже 350 тис. грн на облаштування центру психологічної підтримки на Вінниччині.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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