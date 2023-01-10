Фонд "МХП-Громаде" профинансировал три проекта для громады в Черкасской области

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“Все чаще программы нашего Фонда учат людей самостоятельности. И даже во время войны мы видим, как жители сел, маленьких и крупных городков успешно воплощают важные для громады идеи. Возьмем в пример Бобрицкий сельский совет. Громада выиграла в конкурсе “Время действовать, Каневщина” и воплотила 3 проекта (30% стоимости выделил местный бюджет, 70% - профинансировали мы)”, - сообщили в пресс-службе МХП.

Там рассказали, что благодаря первому проекту - социально-психологическому пространству “Эмпатио”, расположенному в Литвинецком лицее, - дети, временные переселенцы, семьи защитников и все жители громады могут получить поддержку. Пространство используется для консультирования, творческих и развивающих проектов.

Еще одно пространство – Potaptsi Hub “Территория единства” – открыли в селе Потапцы в помещении сельской библиотеки.

“Открыли многофункциональный центр для качественной интеграции переселенцев в громаде. Теперь здесь есть необходимые гаджеты, качественный интернет, возможность для дистанционного обучения детей, условия для проведения консультаций – социальных, психологических, по трудоустройству и т.д.” - рассказали в МХП.

Третий проект – “Готовь дрова летом” – призван позаботиться о людях в холодное время года.

“(Этот проект – ред.) – об отоплении 11 коммунальных заведений громады и о тепле в домах наиболее уязвимых категорий населения. Для обеспечения твердым топливом приобрели 2 мощных бензопилы, высоторез и кусторез. Это позволит не только иметь дрова для отопления, но и в теплое время ухаживать за территорией села”, - добавили в компании.

Недавно

Фонд “МХП-Громаде” выделил почти 350 тыс. грн на обустройство центра психологической поддержки в Винницкой области.

Справка

"МХП–Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.