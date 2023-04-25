Фонд ліквідації наслідків агресії рф: хто відповідатиме за виділення коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив постанову, якою створив міжвідомчу робочу групу, яка розглядатиме питання виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії. Як повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, комісію очолить віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає УНН.
Цитата
“Ще одне рішення – це постанова про створення міжвідомчої робочої групи, яка розглядатиме питання виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії. Це Фонд, через який уряд фінансує основні проекти відновлення. Створена комісія розглядатиме проекти, які подають відповідальні відомства. Очолить цю комісію віце-прем’єр-міністр з відновлення”, — поінформував голова уряду.
Деталі
За словами Шмигаля, важливим елементом роботи комісії стане те, що інформація про всі проекти буде опублікована і відкрита. Тобто, кожен українець зможе знайти і подивитися, на що витрачаються кошти в межах програми відновлення. Це елемент прозорості, який має сформувати новий рівень довіри між державою та громадянами.
Доповнення
Кабінет Міністрів України затвердив постанову, якою визначено шість населених пунктів, де відбудова проходитиме комплексно і за новими принципам.