Фонд ликвидации последствий агрессии рф: кто будет отвечать за выделение средств

Цитата

“Еще одно решение – это постановление о создании межведомственной рабочей группы, которая будет рассматривать вопрос выделения средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Это Фонд, через который правительство финансирует основные проекты восстановления. Созданная комиссия будет рассматривать проекты, которые подают ответственные ведомства. Возглавит эту комиссию вице-премьер-министр по восстановлению”, — проинформировал глава правительства.

Детали

По словам Шмыгаля, важным элементом работы комиссии станет то, что информация обо всех проектах будет опубликована и открыта. То есть, каждый украинец сможет найти и посмотреть, на что тратятся средства в рамках программы восстановления. Это элемент прозрачности, который должен сформировать новый уровень доверия между государством и гражданами.

Дополнение

Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым определены шесть населенных пунктов, где восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам.