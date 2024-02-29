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Фонд гарантування вкладів фізосіб затримує виплату заборгованості пенсіонерам, які тримали кошти в "Конкорді"

Київ • УНН

 • 181863 перегляди

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затримує виплати пенсіонерам та благодійним організаціям, які тримали кошти в "Конкорді".

Фонд гарантування вкладів фізосіб затримує виплату заборгованості пенсіонерам, які тримали кошти в "Конкорді"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затримує виплати кредиторам 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорд", серед них не тільки благодійна біржа "ДоброДій", а й пенсіонери, передає УНН.

"У грудні Фонд повідомив, що розраховуватиметься з учасниками 9-ї черги. Проте майже відразу всі виплати були зупинені. Вже два місяці минуло, а я досі не отримав свої кошти – 39,8 тисяч гривень. Зараз в країні війна, у безпеці себе відчувати не можливо, а тут ще й чесно зароблене не віддають", - саказав пенсіонер Олександр Савченко, син якого раніше працював у "Конкорді".

За його словами, наразі в Україні складно жити лише на пенсію і кошти. Савченко додав, що для когось ця сума може видатися невеликою, але пенсіонеру кошти, які тримає Фонд, можуть значно допомогти.

Варто зазначити, що на момент початку ліквідації "Конкорд" був прибутковим банком, і на його рахунках досі залишається достатньо коштів як в національній, так і в іноземній валюті, а також наявні ліквідні ОВГЗ. Цього достатньо аби виплати заборгованість всім чергам вкладників та кредиторів банку і завершити процес ліквідації.

УНН запитав у ФГВФО про причини зупинки виплат кредиторам 9-ої черги, на що отримав відповідь про те, що задоволення вимог кредиторів банку, що виводиться з ринку, відбувається в міру надходження коштів від продажу майна (активів) цього банку.

Додамо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призупинив також виплати Біржі благодійності "ДоброДій", яка також входить до  з 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорд".

"Ситуація, яка склалася на межі добрі і зла. Фонд у грудні повідомив про початок розрахунків із кредиторами 9-ї черги, серед них є й наша благодійна біржа. Ми мали отримати ще близько 495 тисяч гривень. Проте майже відразу виплати були призупинені. У нас є багато благодійних проєктів, є термінові проєкти, будь-яке затягування допомоги по ним коштуватиме життів. Наприклад, нашої допомоги чекають у лікарнях Дніпра, де рятують життя пораненим нашим військовим, туди звозять постраждалих від російських обстрілів цивільних, там рятують життя діткам. Тому дуже важливо допомогти їм максимально швидко", - розповіла УНН керівниця Біржі Лоліта Кузіна.

За її словами, "ДоброДій" допомагає безпосередньо військовим на передовій, закриваючи їхні нагальні потреби, а також дітям боротися  з хворобами.  "Нам точно є куди витратити кошти. А замість того Фонд тримає їх у себе, ще й заробляє на тому. Не вкладається в голові, що у воюючій країні якісь чиновники можуть не віддавати волонтерам їхні ж кошти" - додала Кузіна.

Складається враження, що Фонд навмисне затягує процес ліквідації і не виплачує заборгованість. Адже згідно з кошторисом витрат Фонду на здійснення ліквідації АТ "АКБ "Конкорд" на період з 2 серпня 2023 по 1 серпня 2026 року, опублікованого на сайті ФГВФО 19 лютого 2024 року, Фонд планує витратити майже 6 мільйонів гривень в місяць. 

З них, наприклад, на зарплати працівників Фонду заплановано 4,2 мільйона гривень. На відрядження працівники ФГВФО планують витратити 332 тисячі гривень. 

Це означає, що Фонд планує утримувати себе коштом в тому числі "Конкорду" ще понад два роки.

Нагадаємо

У кінці грудня минулого року співзасновниця банку Олена Сосєдка повідомила, що кредитори з 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорд" почали отримувати виплати. Відповідне рішення про часткове задоволення вимог 72 кредиторів на суму 57 мільйонів гривень було ухвалене ще 11 грудня. З того часу Фонд гарантування вкладів фізосіб виплатив 9-ій черзі всього чверть коштів.

Наразі заборгованість перед кредиторами 9-ї черги становить ще близько 171 млн грн.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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