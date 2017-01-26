Фонд гарантування вкладів намагається випатрати кредитний портфель “Михайлівського” – екс-глава правління

“Сильний тиск на банк здійснювався останні 1,5 року його роботи як конкурентами, так і всіма можливими регуляторами. Ми пройшли тільки 12 перевірок НБУ за рік, причому по кілька разів за одним і тим же питанням. Особливо тиск та інформаційні атаки посилилися в травні-квітні 2016 року, коли у регулятора і конкурентів з’явилося „непереборне бажання“ знищити банк і розтягнути його по шматочках (одним словом, „віджати“ активи банку ─ кредитний портфель, мережа відділень, і т.д.)”, — сказав він.

За його словами, Фонд гарантування вкладів фізосіб й досі полює на цей кредитний портфель.

“Роздрібний портфель банку викупили його клієнти, таким чином захистивши свої вкладення в сумі, що не гарантується ФГВФО. Є всі рішення судів, на всіх етапах, які повністю підтвердили правомірність цієї угоди.

Якби цей портфель не викупили клієнти за свої реальні, живі гроші в травні 2016-го, то після того як він потрапив би в ФГВФО, його б давно розтягнули. Зараз, фактично, ФГВФО намагається всіма силами забрати і „випатрати“ цей портфель”, — наголосив І.Дорошенко.

Загалом же, на його переконання, НБУ не мав підстав для визнання банку неплатоспроможним.

“Банк до блокування коррахунків ─ 20 числа ─ виконував усі платежі клієнтів. До інформаційного бомбардування ─ аж до 19 травня ─ виконував усі обов’язкові економічні нормативи”, — підкреслив екс-голова правління банку.

При цьому він звернув увагу, що коли НБУ пропонували націоналізацію “Михайлівського”, він від цієї пропозиції відмовився.

“На зустрічі з Валерією Гонтаревою в січні я пропонував розглянути в довгостроковій перспективі (як інструмент захисту банку і клієнтів) можливість його націоналізувати і приєднати до одного з держбанків. З урахуванням того, що „Михайлівський“ був високотехнологічним банком з готовими рішеннями в сфері споживчого кредитування та кредитних платіжних карт, зазначені держбанки від цього тільки б виграли, вдалося б зберегти клієнтів і робочі місця співробітників, інфраструктуру банку.

На жаль, у зв’язку з тліючим конфліктом Валерії Гонтаревої з керівництвом деяких держбанків, цю пропозицію було відкинуто”, — розповів І.Дорошенко.

Нагадаємо, правова експертиза підтвердила необґрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних.