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Фонд гарантирования вкладов пытается выпотрошить кредитный портфель "Михайловского" - экс-глава правления

Фонд гарантирования вкладов пытается выпотрошить кредитный портфель "Михайловского" - экс-глава правления

Киев • УНН

 • 13846 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Банк "Михайловский" не выдержал давления, информационной атаки и предвзятого отношения со стороны НБУ. Об этом в интервью Forbes рассказал бывший глава правления банка Игорь Дорошенко, передает УНН.

"Сильное давление на банк осуществляли последние 1,5 года его работы как конкуренты, так и все возможные регуляторы. Мы прошли только 12 проверок НБУ за год, причем по несколько раз по одним и тем же вопросам. Особенно давление и информационные атаки усилились в мае-апреле 2016 года, когда у регулятора и конкурентов появилось "непреодолимое желание" уничтожить банк и растянуть его по кусочкам (одним словом, "отжать" активы банка ─ кредитный портфель, сеть отделений и т .д.)", - сказал он.

По его словам, Фонд гарантирования вкладов физлиц до сих пор охотится на этот кредитный портфель.

"Розничный портфель банка выкупили его клиенты, таким образом защитив свои вложения в сумме, которая не гарантируется ФГВФЛ. Есть все решения судов, на всех этапах, которые полностью подтвердили правомерность этой сделки.

Если бы эти портфели не были выкуплены клиентами за свои реальные, живые деньги в мае 2016-го, то после того как он попал бы в ФГВФЛ, его бы давно растащили. Сейчас фактически ФГВФЛ пытается всеми силами забрать и "выпотрошить" этот портфель", - отметил И.Дорошенко.

В целом же, по его убеждению, НБУ не имел оснований для признания банка неплатежеспособным.

"Банк до блокирования корсчетов ─ 20 числа ─ выполнял все платежи клиентов. До информационной бомбардировки ─ до 19 мая ─ выполнял все обязательные экономические нормативы", - подчеркнул экс-глава правления банка.

При этом он обратил внимание, что когда НБУ предлагали национализацию "Михайловского", он от этого предложения отказался.

"На встрече с Валерией Гонтаревой в январе я предлагал рассмотреть в долгосрочной перспективе (как инструмент защиты банка и клиентов) возможность его национализировать и присоединить к одному из госбанков. С учетом того, что "Михайловский" был высокотехнологичным банком с готовыми решениями в сфере потребительского кредитования и кредитных платежных карт, указанные госбанки от этого только бы выиграли, удалось сохранить клиентов и рабочие места сотрудников, инфраструктуру банка.

К сожалению, в связи с тлеющим конфликтом Валерии Гонтаревой с руководством некоторых госбанков, это предложение было отвергнуто", - рассказал И.Дорошенко.

Напомним, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных.

Украинские Национальные Новости

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