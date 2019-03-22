Фонд гарантування вкладів достроково сплатив Мінфіну понад 3 млрд грн боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб достроково погасив 3,25 млрд грн боргу перед Міністерством фінансів. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.
"14 березня 2019 року Фонд гарантування вкладів здійснив дострокове погашення 3,25 млрд грн за векселем Міністерству фінансів України", - йдеться у повідомленні.
У ФГВФО зазначили, що дострокове погашення векселю стало можливим завдяки накопиченню.
"Сума накопичених коштів є достатньою для того, щоб дострокове погашення не несло загрози фінансовій стійкості Фонду. Фонд і надалі планує здійснювати дострокові погашення векселів", - заявили у Фонді гарантування.
Зазначається, що Фонд уже вдруге достроково розраховується за своїми борговими зобов’язаннями перед Державою. У 2018 році Мінфіну було достроково погашено 1 млрд грн.
Раніше УНН повідомляв, що ФГВФО достроково погасив кредит НБУ ще на 140 млн грн.