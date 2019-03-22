Фонд гарантирования вкладов досрочно выплатил Минфину более 3 млрд грн долга

"14 марта 2019 Фонд гарантирования вкладов совершил досрочное погашение 3,25 млрд грн по векселю Министерству финансов Украины", - говорится в сообщении.

В ФГВФЛ отметили, что досрочное погашение векселя стало возможным благодаря накоплению.

"Сумма накопленных средств является достаточной для того, чтобы досрочное погашение не несло угрозы финансовой устойчивости Фонда. Фонд и в дальнейшем планирует осуществлять досрочные погашения векселей", - заявили в Фонде гарантирования.

Отмечается, что Фонд уже второй раз досрочно рассчитывается по своим долговым обязательствам перед государством. В 2018 году Минфину было досрочно погашено 1 млрд грн.

Ранее УНН сообщал, что ФГВФЛ досрочно погасил кредит НБУ еще на 140 млн грн.