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Фонд гарантирования вкладов досрочно выплатил Минфину более 3 млрд грн долга

Киев • УНН

 • 8419 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц досрочно погасил 3,25 млрд грн долга перед Министерством финансов. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передает УНН.

Фонд гарантирования вкладов досрочно выплатил Минфину более 3 млрд грн долга

"14 марта 2019 Фонд гарантирования вкладов совершил досрочное погашение 3,25 млрд грн по векселю Министерству финансов Украины", - говорится в сообщении.

В ФГВФЛ отметили, что досрочное погашение векселя стало возможным благодаря накоплению.

"Сумма накопленных средств является достаточной для того, чтобы досрочное погашение не несло угрозы финансовой устойчивости Фонда. Фонд и в дальнейшем планирует осуществлять досрочные погашения векселей", - заявили в Фонде гарантирования.

Отмечается, что Фонд уже второй раз досрочно рассчитывается по своим долговым обязательствам перед государством. В 2018 году Минфину было досрочно погашено 1 млрд грн.

Ранее УНН сообщал, что ФГВФЛ досрочно погасил кредит НБУ еще на 140 млн грн.

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