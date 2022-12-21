Фонд держмайна підготував перші приватизаційні аукціони 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Фонд державного майна України (ФДМУ) продовжить малу приватизації в 2023 році. Продажі перші 7 оголошень про приватизаційні аукціони, які відбудуться в січні наступного року, опубліковані на Prozorro. Про це повідомляє УНН, посилаючись на ФДМУ.
Цитата
"Фонд державного майна України продовжить малу приватизації в 2023 році. Перші 7 оголошень про приватизаційні аукціони відбудуться в січні наступного року", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Зокрема до приватизації вже готові: будівля лабораторії в Білгород-Дністровський (Одещина), адміністративне приміщення в смт Добровеличківка (Кіровоградщина), приміщення ветеринарної лабораторії з прибудовами в Чернівцях та фундамент нежитлової будівлі в селі Мерешор (Закарпатська область).
Стартові ціни дозволяють кожному українцю придбати державне майно, щоб відкрити власну справу.
Нагадаємо
З моменту відновлення малої приватизації у вересні Фонд держмайна провів понад 170 онлайн-аукціонів. В них взяли участь понад 800 учасників, а до державного бюджету перераховані 1,147 млрд. Окрім того, до кінця 2022 року ще мають відбутися 28 приватизаційних аукціонів.