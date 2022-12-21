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Фонд госимущества подготовил первые приватизационные аукционы в 2023 году

Киев • УНН

 • 401634 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продолжит малую приватизацию в 2023 году. Продажи первых 7 объявлений о приватизационных аукционах, которые состоятся в январе в следующем году, опубликованы на Prozorro. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на ФГИУ.

Цитата

"Фонд государственного имущества Украины продолжит малую приватизацию в 2023 году. Первые 7 объявлений о приватизационных аукционах состоятся в январе следующего года", - говорится в сообщении. 

Детали 

В частности, к приватизации уже готовы: здание лаборатории в Белгород-Днестровском (Одесская), административное помещение в пгт Добровеличковка (Кировоградская), помещение ветеринарной лаборатории с пристройками в Черновцах и фундамент нежилого здания в селе Мерешор (Закарпатская область).

Стартовые цены позволяют каждому украинцу приобрести государственное имущество, чтобы открыть собственное дело.

Напомним

С момента возобновления малой приватизации в сентябре Фонд госимущества провел более 170 онлайн-аукционов. В них приняли участие более 800 участников, а в государственный бюджет перечислено 1,147 млрд. Кроме того, до конца 2022 года еще предстоит 28 приватизационных аукционов.

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