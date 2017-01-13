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Фольклорний зимовий фестиваль “КОЗА” пройде у Чернігові

Фольклорний зимовий фестиваль “КОЗА” пройде у Чернігові

Київ • УНН

 • 8254 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Так, 13–14 січня у Чернігові відбудеться зимовий фестиваль “КОЗА”, де виступлять фольклорні колективи з різних українських міст, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

“Народна поліська традиція водити Козу має глибоке культурне коріння. I вона повертається. А час проведення фестивалю обраний не випадково, адже він пройде напередодні Святого Василя — одного з трьох обов’язкових різдвяних свят, шанованих українцями,” — зазначають організатори.

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У події візьмуть участь етно-гурт “Витинанка”, який виконує стародавні пісні, записані в різних регіонах України від простих людей, львівський колектив Torban, учасники якого співають і грають на багатьох традиційних інструментах — колісній лірі, гітарі, концертині, сопілці, дримбі, гуцульскому бубені, дарбуці, бойрані й пандереті.

Також на головну сцену фестивалю “КОЗА” вийдуть гурт з Рівного “Сільська музика”, кияни DJ Boochyaman і “Баламути”, колектив “Мальви” з Чернігівської області та інші.

Крім музичної програми, на фестивалі відтворять старовинні обряди водіння Кози та вертепи, проведуть квести й ігри для дітей і пригощатимуть святковою кутею. Всі заходи проходитимуть на центральній площі Чернігова.

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