Фольклорный зимний фестиваль "Коза" пройдет в Чернигове
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Так, 13-14 января в Чернигове состоится зимний фестиваль "Коза", где выступят фольклорные коллективы из разных украинских городов, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
"Народная полесская традиция водить Козу имеет глубокие культурные корни. I она возвращается. А время проведения фестиваля выбрано не случайно, ведь он пройдет накануне Святого Василия - одного из трех обязательных рождественских праздников, почитаемых украинском ", - отмечают организаторы.
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В событии примут участие этно-группа "Витинанка", который выполняет древние песни, записанные в разных регионах Украины от простых людей, львовский коллектив Torban, участники которого поют и играют на многих традиционных инструментах - колесной лире, гитаре, концертино, свирели, дрымбе, гуцульском бубне, дарбуке, бойране и пандерети.
Также на главную сцену фестиваля "КОЗА" выйдут группа из Ровно "Сельская музыка", киевляне DJ Boochyaman и "Баламуты", коллектив "Мальвы" из Черниговской области и другие.
Кроме музыкальной программы, на фестивале воссоздадут старинные обряды вождения Козы и вертепы, проведут квесты и игры для детей и угощать праздничным кутьей. Все мероприятия будут проходить на центральной площади Чернигова.