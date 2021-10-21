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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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ФК "Зоря" завоював першу перемогу в Лізі конференцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Софії відбувся поєдинок 3-го туру Ліги конференцій УЄФА, в якому зіграли "ЦСКА" із Софії та луганська "Зоря", передає кореспондент УНН.

ФК "Зоря" завоював першу перемогу в Лізі конференцій

Деталі

У першому таймі перевагу в ігровому плані мали господарі, а "Зоря" більше грала на контратаках. Проте після відпочинку український колектив вийшов вперед. Іранський легіонер Аллахяр Сайядманеш забив шедевральний гол. Він прийняв м'яч на підступах до штрафної, увійшов до неї та обвідним ударом вразив дальній кут воріт. Цей гол став єдиним у протистоянні – 0:1.
Зауважимо, що в додатковий час захисник "ЦСКА" Вьон отримав червону картку.

Доповнення

"Зоря" набрала три очки і піднялася на третій рядок. "ЦСКА" останній (1).

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