ФК "Заря" завоевал первую победу в Лиге конференций
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Софии состоялся поединок 3-го тура Лиги конференций УЕФА, в котором сыграли "ЦСКА" из Софии и луганская "Заря", передает корреспондент УНН.
Детали
В первом тайме преимущество в игровом плане имели хозяева, а “Заря” больше играла на контратаках. Однако после отдыха Украинский коллектив вышел вперед. Иранский легионер Аллахяр Сайядманеш забил шедевральный гол. Он принял мяч на подступах к штрафной, вошел в нее и обводным ударом поразил дальний угол ворот. Этот гол стал единственным в противостоянии — 0: 1.
Заметим, что в дополнительное время защитник “ЦСКА” Вьон получил красную карточку.
Дополнение
“Заря” набрала три очка и поднялась на третью строчку. “ЦСКА” последний (1).