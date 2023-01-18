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ФК “Зоря” вирушив тренувальний на збір до Туреччини

Київ • УНН

 • 859805 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. ФК Прем’єр-ліги “Зоря” вирушив тренувальний на збір до Туреччини. Команда Патріка ван Леувена готуватиметься понад місяць і проведе низку контрольних матчів, передає УНН.

ФК “Зоря” вирушив тренувальний на збір до Туреччини

Деталі

Як відомо, на збір поїхали 23 гравці.

Євген Шахов приєднається до команди пізніше.

Список футболістів, які вирушили до Туреччини: Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін, Владислав Кучерук, Максим Імереков, Богдан Бутко, Олег Данченко, Роман Вантух, Денис Нагнойний, Ігор Снурніцин, Ярослав Кисіль, Ігор Кирюханцев, Володимир Бражко, Ілля Гулько, Дмитро Мишньов, Сергій Булеца, Максим Хлань, Вячеслав Чурко, Арсеній Батагов, Максим Сміян, Назарій Русин, Денис Антюх та Олексій Хахльов.

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