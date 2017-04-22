ФК “Ворскла” програла ФК “Дніпро”

Зустріч команд завершилась з рахунком 2:0.

Вже на 15 хвилині Кочергін перехопив пас, трохи пройшов уперед і відправив м’яча у ворота “Ворскли”.

На 54-й хвилині Довбик отримав м’яча, пройшов вперед, обіграв Даллку і пробив з-під Чеснакова, м’яч від штанги залітає у ворота — 2:0.