ФК “Ворскла” програла ФК “Дніпро”
Київ • УНН
ДНІПРО-ПОЛТАВА-КИЇВ. 22 квітня. УНН. Полтавська “Ворскла” зазнала поразки у матчі проти футбольного клубу “Дніпро”. Про це повідомили у прес-службі команди з Полтави, інформує УНН-Центр.
Зустріч команд завершилась з рахунком 2:0.
Вже на 15 хвилині Кочергін перехопив пас, трохи пройшов уперед і відправив м’яча у ворота “Ворскли”.
На 54-й хвилині Довбик отримав м’яча, пройшов вперед, обіграв Даллку і пробив з-під Чеснакова, м’яч від штанги залітає у ворота — 2:0.