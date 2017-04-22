ФК "Ворскла" проиграла ФК "Днепр"
Киев • УНН
ДНЕПР-ПОЛТАВА-КИЕВ. 22 апреля. УНН. Полтавская “Ворскла” потерпела поражение в матче против футбольного клуба “Днепр”. Об этом сообщили в пресс-службе команды из Полтавы, информирует УНН-Центр .
Встреча команд завершилась со счетом 2: 0.
Уже на 15 минуте Кочергин перехватил пас, немного прошел вперед и отправил мяч в ворота “Ворсклы”.
На 54-й минуте Довбик получил мяч, прошел вперед, обыграл Даллку и пробил из-под Чеснакова, мяч от штанги залетает в ворота — 2: 0.