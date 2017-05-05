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ФК "Волинь" зазнав третьої поспіль поразки в УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У Луцьку на стадіоні "Авангард" за присутності 1123 глядачів матчем у групі вильоту місцевого ФК "Волинь" із полтавською "Ворсклою" відкрилася програма 28-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу турніру.

ФК "Волинь" зазнав третьої поспіль поразки в УПЛ

Полтавці, які залишаються одним із головних претендентів на “трофей престижу”, здобули, можна сказати, гросмейстерську перемогу в Луцьку, приклавши для цього рівно стільки зусиль, скільки було потрібно.

“Ворскла”, яка майже всю зустріч діяла швидше за господарів поля, своїм моментом скористалась і пішла на перерву з перевагою в рахунку — на 10 хвилині відзначився Сергій Мякушко.

По перерві деяка пасивність і розгубленість лучан, притаманні їм у першому таймі, зникли, в їхніх діях з’явились осмисленість, хороша агресивність і командна швидкість. Утім, цього не вистачило для того, щоби принаймні зрівняти рахунок.

Таким чином “Волинь” поступилась втретє підряд у сезоні, іще більше ускладнивши своє турнірне становище — 13 очок і останнє місце.

Натомість полтавці закріпилися на вершині Групи 2 — 34 пункти.

Зазначимо, що у наступному турі “Ворскла” прийматиме “Зірку”, а до “Волині” в гості завітає “Сталь”.

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