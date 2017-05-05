ФК "Волынь" потерпел третье поражение подряд в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Луцке на стадионе “Авангард” в присутствии 1123 зрителей матчем в группе вылета местного ФК “Волынь” с полтавской “Ворсклой” открылась программа 28-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.
Полтавчане, которые остаются одним из главных претендентов на “трофей престижа”, получили, можно сказать, гроссмейстерскую победу в Луцке, приложив для этого ровно столько усилий, сколько было нужно.
“Ворскла”, которая почти всю встречу действовала скорее хозяев поля, своим моментом воспользовалась и ушла на перерыв с преимуществом в счете — на 10 минуте отличился Сергей Мякушко.
После перерыва некоторая пассивность и растерянность жителей города, присущие им в первом тайме, исчезли, в их действиях появились осмысленность, хорошая агрессивность и командная скорость. Впрочем, этого не хватило для того, чтобы по крайней мере сравнять счет.
Таким образом “Волынь” уступила в третий раз подряд в сезоне, еще больше усугубив свое турнирное положение — 13 очков и последнее место.
Зато полтавчане закрепились на вершине Группы 2 — 34 пункта.
Отметим, что в следующем туре “Ворскла” будет принимать “Звезду”, а в “Волыни” в гости приедет “Сталь”.