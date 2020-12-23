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ФК “Валенсія” продовжила безвиграшну серію в іспанській Ла Лізі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. ФК “Севілья” мінімально обіграв “Валенсію” в одному з поєдинків 15-го туру іспанської Ла Ліги, передає УНН.

ФК “Валенсія” продовжила безвиграшну серію в іспанській Ла Лізі

Єдине взяття воріт відбулося під завісу протистояння. У андалузців спрацювала контратака, в якій Сусо змістився між двома опонентами та завдав точного пострілу від чужу стійку — 1:0.

Команда Хулена Хулен Лопетегі набрала 23 очки і піднялася на п’яте місце в чемпіонаті. “Валенсія” вже п’ять матчів поспіль не знає смаку перемог і з 15 балами поки залишається 13-ю.

До вашої уваги результати інших баталій:

  • “Ельче” — “Осасуна” — 2:2;
  • “Реал Сосьєдад” — “Атлетіко” — 0:2;
  • “Уеска” — “Леванте” — 1:1.
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