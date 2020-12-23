ФК “Валенсія” продовжила безвиграшну серію в іспанській Ла Лізі

Єдине взяття воріт відбулося під завісу протистояння. У андалузців спрацювала контратака, в якій Сусо змістився між двома опонентами та завдав точного пострілу від чужу стійку — 1:0.

Команда Хулена Хулен Лопетегі набрала 23 очки і піднялася на п’яте місце в чемпіонаті. “Валенсія” вже п’ять матчів поспіль не знає смаку перемог і з 15 балами поки залишається 13-ю.

До вашої уваги результати інших баталій: