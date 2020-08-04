ФК "Рух" завдав поразки лідеру Першої ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У центральній зустрічі 28 туру Першої ліги України з футболу в гості до львівського "Руху" завітав ФК "Минай", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
У Львові футболісти “Миная” у випадку перемоги над “Рухом” практично забезпечували Закарпаттю повернення в еліту. Проте й амбітні львів’яни не мали права розтринькувати дорогоцінні очки. Суперництво точилося на зустрічних курсах, і на 45-й хвилині півзахисникові “Руху” Юрію Копині вдалося відкрити рахунок.
Після перерви господарі впевнено контролювали хід подій на полі, і справа до гольових моментів біля їхніх воріт не доходила — 1:0.
“Рух” здобув дуже важливу перемогу й наразі за втраченими очками поступається тільки “Інгульцю”. До речі, у наступному турі львів’яни зіграють саме в Петровому.
Зауважимо, що до цього туру в таблиці лідирував “Минай”. Наразі клуб посідає 2-гу сходинку — 56 очок, і два бали відставання від “Інгульця”.