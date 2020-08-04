ФК "Рух" нанес поражение лидеру Первой лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В центральной встрече 28 тура Первой лиги Украины по футболу в гости к львовскому “Рух” пожаловал ФК “Минай”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Во Львове футболисты “Миная” в случае победы над “Рух” практически обеспечивали Закарпатью возвращения в элиту. Однако и амбициозные львовяне не имели права растрачивать драгоценные очки. Соперничество шло на встречных курсах, и на 45-й минуте полузащитнику “Руха” Юрий Копин удалось открыть счет.
После перерыва хозяева уверенно контролировали ход событий на поле, и дело до голевых моментов у их ворот не доходило — 1:0.
“Рух” получил очень важную победу и теперь по потерянным очкам уступает только “Ингульцу”. Кстати, в следующем туре львовяне сыграют именно в Петрово.
Заметим, что до этого тура в таблице лидировал “Минай”. Сейчас клуб занимает 2-е место — 56 очков, и два балла отставание от “Ингула”.