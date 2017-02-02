ФК “Олександрія” підписав нового захисника

Валерій Бондаренко — вихованець київського “Арсеналу”. Виступав за команди: “Арсенал” (Київ) та “Скала” (Стрий). В нинішньому сезоні за “Скалу” в першій лізі провів 19 матчів і забив два голи.

Контракт футболіста розраховано до кінця травня 2019 року.

Нагадаємо, на стадіоні "Ніка", котре має штучне покриття, ФК "Олександрія" розпочав підготовку до другої частини 26-го чемпіонату України Ліга Парі-Матч.