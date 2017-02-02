ФК “Олександрія” підписав нового захисника
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Захисник Валерій Бондаренко став першим новачком футбольного клубу “Олександрія”, який поповнив ряди команди в зимове міжсезоння. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі клубу.
Валерій Бондаренко — вихованець київського “Арсеналу”. Виступав за команди: “Арсенал” (Київ) та “Скала” (Стрий). В нинішньому сезоні за “Скалу” в першій лізі провів 19 матчів і забив два голи.
Контракт футболіста розраховано до кінця травня 2019 року.
Нагадаємо, на стадіоні "Ніка", котре має штучне покриття, ФК "Олександрія" розпочав підготовку до другої частини 26-го чемпіонату України Ліга Парі-Матч.