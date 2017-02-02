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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ФК "Александрия" подписал нового защитника

Киев • УНН

 • 8811 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Защитник Валерий Бондаренко стал первым новичком футбольного клуба "Александрия", который пополнил ряды команды в зимнее межсезонье. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе клуба.

ФК "Александрия" подписал нового защитника

Валерий Бондаренко - воспитанник киевского "Арсенала". Выступал за команды: "Арсенал" (Киев) и "Скала" (Стрый). В нынешнем сезоне за "Скалу" в первой лиге провел 19 матчей и забил два гола.

Контракт футболиста рассчитан до конца мая 2019 года.

Напомним, на стадионе "Ника", который имеет искусственное покрытие, ФК "Александрия" начал подготовку ко второй части 26-го чемпионата Украины Лига Пари-Матч.

Украинские Национальные Новости

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