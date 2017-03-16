ФК "Монако" переграв "Манчестер Сіті" і пройшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Завдяки домашній перемозі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над "Манчестер Сіті", французький "Монако" пробився до наступної стадії змагань, передає кореспондент УНН.
За повної переваги “Монако” пройшов перший тайм. “Міщанам” навіть не вдалося завдати жодного удару в бік воріт французів. Натомість “монегаски” відзначилися двічі. На старті матчу сольний прохід Менді завершився прострілом Бернарда Сілви і голом Мбаппе, який вчасно підставив ногу. В середині тайму простріл Менді завершив влучним ударом Фабіньо.
В середині другої 45-хвилинки Лерой Сане увірвався у штрафну зону господарів і віддав точну передачу на Серхіо Агуеро, проте нападник із гольової позиції в один дотик запустив м’яч вище воріт. Вже через дві хвилини С.Агуеро змарнував ще одну нагоду, не перегравши під тиском захисників кіпера французів Субашича
Англійці добилися свого на початку 8-го десятку хвилин — після удару Рахіма Стерлінга першим на добиванні виявився Л.Сане та надіслав м’яч у сітку воріт. Господарі швидко відновили необхідну перевагу в два голи — Тьємо Бакайоко пробив влучно головою після подачі зі штрафного Томаса Лемара.
Таким чином, перемога 3:1 на власному полі попри поразку 3:5 в Англії, принесла “монегаскам” путівку до наступного кола змагань завдяки більшій кількості забитих голів на виїзді.
Примітно, що “Монако” вдруге за останні три сезони пройшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Варто зазначити, що команда Хосепа Гвардіоли до цієї гри мала 11-матчеву безпрограшну серію у всіх турнірах.