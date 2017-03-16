ФК "Монако" переиграл "Манчестер Сити" и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов

При полном преимуществе "Монако" прошел первый тайм. "Горожан" даже не удалось нанести ни одного удара в сторону ворот французов. А "монегаск" отличились дважды. На старте матча сольный проход Мэнди завершился прострелом Бернарда Силвы и голом Мбаппе, который вовремя подставил ногу. В середине тайма прострел Мэнди завершил точным ударом Фабиньо.

В середине второй 45-минутки Лерой Сане ворвался в штрафную хозяев и отдал точную передачу на Серхио Агуэро, однако нападающий с голевой позиции в одно касание запустил мяч выше ворот. Уже через две минуты С.Агуэро потерял еще одну возможность, а не переиграв под давлением защитников кипера французов Субашича.

Англичане добились своего в начале 8-го десятку минут - после удара Рахима Стерлинга первым на добивании оказался Л.Сане и послал мяч в сетку ворот. Хозяева быстро восстановили необходимое преимущество в два гола - Тьемо Бакайоко пробил точно головой после подачи со штрафного Томаса Лемара.

Таким образом, победа 3: 1 на своем поле несмотря на поражение 3: 5 в Англии, принесла "монегаскам" путевку в следующий круг соревнований благодаря большему количеству забитых голов на выезде.

Примечательно, что "Монако" во второй раз за последние три сезона прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что команда Хосепа Гвардиолы до этой игры имела 11-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.